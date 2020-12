Geweldige opsteker voor Alvarado: wereldkampioene in Herentals toch nog eens de beste

Het gloednieuwe parcours in Herentals, op een vettige ondergrond, was spek naar de bek van Alvarado. Die heeft het door de dominantie van Brand al een hele tijd lastig, maar Alvarado was technisch wel een stukje beter. Brand moest het eens stellen met de tweede plaats.

Betsema dook als leidster de eerste bocht in, maar kwam al gauw in aanraking met de grond. Zonder veel erg, want Betsema was wel mee toen zich voor het eerst een kopgroep afscheidde van de rest. Ook mee vooraan: Alvarado, Brand, Kastelijn en Cant.

ALVARADO RIJDT UITSTEKEND BERGOP

Voor die laatste was het wel op de tanden bijten om te blijven volgen en ook voor Kastelijn ging het iets te snel. Zo bleven aan het eind van de eerste ronde nog drie leidsters over. Alvarado daalde op dit parcours wel uitstekend en kon zo in de loop van deze wedstrijd een mooie voorsprong bij mekaar rijden.

INHAALBEWEGING BRAND VOORBIJ NA VAL

Brand bleef wel nog jacht maken, terwijl het voor Betsema vooral zaak was om het wiel van de vrouw in vorm niet te lossen. Na een sterke passage op de skiberg naderde Brand toch weer tot op een viertal seconden, maar na een technisch foutje kwam ze ten val.

Zo ging de kloof van vier naar een kleine twintig seconden: foutloos blijven was de enige resterende opdracht voor Alvarado. Dat deed ze ook: deze overwinning zal haar zeker vertrouwen doen tanken. Brand nam wel afstand van Betsema en deed met haar tweede plaats wel een goede zaak in het X2O-klassement. Voor Betsema werd het dus plek drie. Honsinger en Cant maakten de top vijf vol.