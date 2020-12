UCI bevestigt licentie voor derde Belgische WorldTour-ploeg, Van der Poel heeft de koersen voor het uitkiezen

De UCI heeft de licenties aangekondigd voor het volgende seizoen. Zoals verwacht zal er een derde Belgische ploeg in de WorldTour zitten met Intermarché-Wanty Gobert-Matériaux. De ploeg van Hilaire Van der Schueren heeft de licentie van CCC overgenomen en komt zo in de WorldTour terecht.

Voor zij die zich al jaren inzetten voor de ploeg, zoals Jean-François Bourlart en Hilaire Van der Schueren, is de stap naar de WorldTour natuurlijk een schitterende bekroning. Dit hele verhaal begon in 2008 als een continentale ploeg, gesponsord door Willems Verandas. Sinds 2013 kwam Wanty erbij als sponsor en nu volgt dus de volgende stap.

Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, maakt in 2021 geen deel uit van de WorldTour. Toch heeft de ploeg iets belangrijks verworven: het startrecht in alle koersen van de WorldTour. Het was in 2020 immers het beste ProTeam. Van der Poel heeft de koersen dus voor het uitkiezen en kan onder meer deelnemen aan de Tour.

Ook bij de vrouwen zijn licenties uitgedeeld. Zo heeft SD Worx een WorldTour-licentie gekregen van 2021 tot en met 2023. SD Worx is de opvolger van Boels-Dolmans en de ploeg van Jolien D'hoore.