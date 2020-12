Klassement X2O: Van Aert en MVDP net in top 10 maar Iserbyt leidt comfortabel, lichtjes grotere bonus voor Brand

Het X2O-klassement heeft weer een andere vorm gekregen met de cross in Herentals, door Van Aert gewonnen, die achter de rug is. Ahoewel. Bij de mannen blijft Eli Iserbyt op koers op het klassement te winnen. Bij de dames ziet het er weer wat beter uit voor Lucinda Brand.

In tegenstelling tot de Wereldbeker en de Superprestige is het X2O-klassement het tijdsklassement. Van Aert en Van der Poel deden als nummers 1 en 2 in de manche in Herentals de beste zaak, maar ze hebben niet aan alle crossen in dit klassement meegedaan. Ze komen wel de top tien binnen. Leider Iserbyt ligt nog steeds een boulevard voorop. Eerste achtervolger Van der Haar volgt op meer dan twee en een halve minuut.

Top 10 X2O-klassement heren

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar 2'32"

3. Toon Aerts 3'04"

4. Michael Vanthourenhout 3'22"

5. Quinten Hermans 4'18"

6. Laurens Sweeck 6'34"

7. Corné van Kessel 6'38"

8. Ryan Kamp 8'05"

9. Mathieu van der Poel 8'21"

10. Wout van Aert 8'33"

Bij de dames moest Lucinda Brand enkel Alvarado voor haar dulden en kon ze met haar tweede plaats toch weer enkele tellen uitlopen op de derde in de wedstrijduitslag, Denise Betsema. Dat is eigenlijk de enige overgebleven concurrente voor Brand om de eindwinst. Het verschil tussen beiden bedraagt nu 53 seconden. De eerste acht zijn allemaal Nederlandse dames, Sanne Cant is negende.

Top 10 X2O-klassement dames

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema 53"

3. Yara Kastelijn 2'55"

4. Ceylin del Carmen Alvarado 5'18"

5. Annemarie Worst 5'48"

6. Fem van Empel 6'36"

7. Anniek van Alphen 7'48"

8. Manon Bakker 8'12"

9. Sanne Cant 8'38"

10. Clara Honsinger 11'26"