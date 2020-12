🎥 Ook dit was de cross in Dendermonde: fiets van Spaanse Blanco komt helemaal vast te zitten in de modder

Een cross waar we nog jaren, zelfs decennia, gaan over spreken. Dat is het in Dendermonde geworden. De omstandigheden maakten er een grote modderpoel van, niet simpel om daar door te geraken. Vraag dat maar aan Lucía González Blanco.

Ook deze 30-jarige Spaanse tekende present voor de Wereldbekermanche in Dendermonde. Goed dat ze al wat ervaring heeft, anders had ze zich zeker afgevraagd waar ze in hemelsnaam was beland. In de tweede ronde kwam ze op een gegeven moment helemaal vast te zitten. Het was op een stuk waar lopen noodzakelijk was. Blanco koos voor de rechterzijde, tegen de spandoeken aan, maar haar fiets zakte weg in de modder en viel niet meer vooruit te duwen. Blanco moest eerst haar beide voeten uit de modder krijgen, vooraleer ze ook haar fiets kon opheffen. Als 2020 een veldrit was ... #Dendermonde pic.twitter.com/RIoQ61BEMe — Sporza 🚴🔥 (@sporza_koers) December 27, 2020 Dat lukte haar dan wel en zo kon ze haar race alsnog verderzetten, weliswaar met de nodige bagger die op de fiets kleefde.