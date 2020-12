Italiaan van UAE aangereden door auto en loopt ontwricht sleutelbeen op

Je blesseren aan het sleutelbeen door een verkeersongeval op training in aanloop naar een nieuw seizoen: het staat bij geen enkele wielrenner op de verlanglijst. Het is wel wat Valerio Conti overkomen is. Hij moet zijn manier van trainen even aanpassen.

Valerio Conti is aangereden op training door een wagen. Conti was bezig aan een fietstocht in de buurt van zijn woning in Monaco toen het ongeval plaatsvond. De hulpdiensten werden verwittigd waardoor Conti snel onderzocht kon worden. DRIE WEKEN NIET OP DE WEG Uit de scans is gebleken dat hij zijn sleutelbeen ontwricht heeft. Een operatie is wel niet noodzakelijk. Conti kan zelfs blijven trainen, maar dan wel indoor op de rollen. Hij zal wel drie weken niet in de buitenlucht kunnen trainen. Dat kan pas wanneer hij hersteld is van deze blessure. Valerio Conti maakt sinds 2013 deel uit van het profpeloton. Eerst reed hij enkele jaren voor Lampre, sinds 2017 zit hij bij UAE. In 2016 won hij een etappe in de Vuelta.