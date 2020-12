Zeker en vast terecht dat Wereldbekermanche in Dendermonde doorging

Een wedstrijd voor de legende is het geworden in Dendermonde. Met dank aan de wind, de koude, de regen. Door dat laatste werd het een heus modderfestijn, waarin Wout van Aert zich een pak meer in zijn sas voelde dan de andere deelnemers.

Zulke crossen zullen ook altijd enige discussie met zich meebrengen. De ene vindt zo'n moddercross het summum van het veldrijden, voor de andere is het een aanfluiting van de sport. Als u het ons vraagt, is het alleszins absoluut terecht dat de cross in Dendermonde heeft plaatsgevonden.

Ook tijdens de wedstrijden was het in de open vlakten bij momenten nog altijd hard aan het waaien. Voor de organisatie is het natuurlijk vooraf een inschatting maken, allesbehalve gemakkelijk. Op basis van de informatie die er was over de weersvoorspellingen in de namiddag, is het logisch dat er een 'go' kwam. Passages die een te groot risico vormden voor de veiligheid werden uit het parcours gehaald.

TEST VOOR KEUZES EN UITHOUDING

Het modderploeteren zelf dan: was het erover of niet? In het begin van de wedstrijd zeker niet. Het aanpassen van de omstandigheden maken deel uit van het leven als topsporter, ook al zijn die nogal bijzonder. Dit was een ferme test op het aankunnen van aparte weersomstandigheden, het kiezen tussen fietsen of lopen en de uithouding hebben om zo'n wedstrijd te vervolledigen.

Opgaves van Van der Haar en Pidcock geven aan wat voor een zware wedstrijd het was, maar daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Integendeel, het mag wel eens echt veldrijden zijn in de pure betekenis van het woord. Door de modder klieven, het juiste spoor kiezen, wegglijden, vallen en weer opstaan: het hoort er allemaal bij.

DROOMSCENARIO

Extreme omstandigheden, maar net niet zo extreem dat de cross afgelast moet worden: het is eigenlijk het droomscenario. Wel ging de omloop er natuurlijk alsmaar slechter bij liggen en was het tegen het einde aan echt wel kantje boord.

Bij de mannen had het misschien met een ronde minder gekund. Het is niet dat die slotronde nog veel meerwaarde bood. We waren dan wel uitgekomen op slechts 55-56 minuten voor de winnaar. Dat is in principe te weinig. Een mannencross hoort tegen het uur aan te zitten, maar misschien mag daar ook wel een uitzondering voor zijn.