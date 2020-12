Jasper De Buyst krijgt opvallend cadeau van Lotto Soudal: "Op naar het zevende jaar samen!"

Jasper De Buyst en Lotto Soudal: het is een geslaagde match. De sprinter rijdt al zes jaar voor de wielerploeg en daar komt volgend seizoen ook een zevende jaar bij. Daarvoor kreeg De Buyst een speciaal cadeau.

Zo kreeg hij een kerstbal met het logo van de Nationale Loterij op. Op de achterkant staan de woorden "Dank je Jasper!". De Buyst zelf is blij met het cadeau. "Bedankt Nationale Loterij en Lotto Soudal. Op naar het zevende jaar samen!"

Thank you @NatLot_Belgie @Lotto_Soudal on to year 7 together! pic.twitter.com/uR719McdS1