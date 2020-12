Opnieuw een prijs voor Team Sunweb: ook Deens wielrenner van het jaar rijdt bij de wielerformatie

Bij Team Sunweb vallen ze in de prijzen. Eerder raakte al bekend dat Marc Hirschi verkozen is tot Zwitsers wielrenner van het jaar en nu is ook Søren Kragh Andersen de Deense wielrenner van het jaar.

Zoals u HIER kan lezen, won Marc Hirschi van Team Sunweb de prijs van Zwitsers renner van het jaar. Ook in Denemarken hebben ze de prijs uitgereikt en volgens Wielerflits ging ook hier de prijs naar Team Sunweb. Søren Kragh Andersen ging er namelijk mee aan de haal. Het werd een mooi seizoen voor Søren Kragh Andersen, want de Deen won het voorbije wielerjaar onder meer twee ritten in de Tour de France. Hij won ook een etappe in de BinckBank Tour en eindigde daar in het algemeen klassement op de tweede plaats.