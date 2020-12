Ploegleider legt situatie Iserbyt uit: "Dat zal de doorslag geven"

Hoe is het gesteld met Eli Iserbyt? Het is een vraag die iedereen toch al even bezig houdt. En nu is er toch een beetje meer duidelijkheid.

Eli Iserbyt viel vorige week in de SP in Heusden-Zolder zwaar op de elleboog en dat kostte hem uiteindelijk ook de crossen van Dendermonde en Bredene. Maar Iserbyt wil in de GP van Baal op 1 januari wel als het even kan zijn leidersplaats in de X²O-trofee verdedigen. Laatste test Hij heeft meer dan twee minuten voorsprong op Van der Haar, maar niet starten zou hem wel tot vijf minuten kunnen kosten. Gianni Meersman - ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal - sprak zich uit over de zaak. "Donderdag volgt de laatste test met een crosstraining. Daarna zullen we beslissen hoe hij daarop reageert", aldus Meersman bij VTM.