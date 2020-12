Quarantaine voor olympiërs: "Remco en Wout geen renners die starten in Tour om na tien dagen naar huis te gaan"

Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen allebei met veel goesting beginnen aan 2021. De ene om de goede lijn door te trekken, de andere om de puntjes op de i te zetten na zijn val in Lombardije. Beiden komen in aanmerking voor Tour en Spelen. Of beter gezegd: de Tour of de Spelen.

Sowieso waren die twee events al moeilijk met mekaar te combineren. Dat is nu helemaal onmogelijk. Het Laatste Nieuws weet dat het IOC beliste dat atleten bij aankomst in Tokio voor de Olympische Spelen eerste twee weken in quarantaine moeten. UITSLUITSEL EIND JANUARI Het dreigt bondscoach Sven Vanthourenhout met nog wat moeilijker puzzelwerk op te zadelen. "Voor wie de Spelen doet, is de Tour geen optie. Als je het over Remco Evenepoel en Wout van Aert hebt, dan zijn dat geen renners die starten in de Tour om na tien dagen naar huis te gaan. Tegen eind januari wil ik al uitsluitsel krijgen over de namen waarop ik kan rekenen voor Tokio." Dat moet duidelijk worden tijdens het overleg met de teams. De beslissingen die de ploegen nemen zullen gerespecteerd worden. "Ik zal het begrijpen als Wout van Aert resoluut voor de Tour kiest. Die beslissing ligt niet meer bij ons. Voor elke andere sport zijn de Spelen het allerhoogste. Voor het wielrennen is dat anders."