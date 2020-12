'Uittredend' Olympisch Kampioen Greg Van Avermaet doet lumineus voorstel om Tour én Spelen te kunnen combineren

In 2016 won Greg Van Avermaet in Rio de Janeiro Olympisch goud. In 2021 zou hij zijn titel graag verdedigen in Tokio, al kan dat mogelijk problemen opleveren. Al komt gouden Greg nu wel met een plan.

Japan en Tokio vragen twee weken quarantaine van de atleten die willen deelnemen aan de Olympische Spelen 2021. Voorlopig willen ze van geen wijken weten, al is men bij het IOC wel druk aan het zetten om de quarantaineperiode te verminderen tot vijf dagen (lees het HIER nog eens na). Twee weken uitstel Maar Greg Van Avermaet denkt ondertussen al constructief mee en komt nu bij Sporza ook met een voorstel: "Stel de wegrit van de Olympische Spelen uit naar het einde." "Veel renners die willen deelnemen aan de Olympische wegrit, zijn ook de renners van de Tour de France en dan zouden veel renners moeten passen. En er zijn toch geen kwalificaties of voorrondes, dus misschien kan het wel."