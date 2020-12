Intermarché-Wanty-Gobert geeft Italiaanse sprinter laat kerstgeschenk in vorm van contract

Met het einde van het jaar in zicht heeft Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, de ploeg van Hilaire Van der Schueren, nog een nieuwe renner binnengehaald. Riccardo Minali heeft getekend bij dit team en is daar maar wat blij mee. De onzekerheid over zijn carrière is zo van de baan.

Minali is nog maar 25, maar de impact van het coronavirus dreigde zijn wielerloopbaan toch in gevaar te brengen. Bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zien ze echter dus wel nog iets in de Italiaan. Minali reed al voor teams als Astana en Israel Cycling Academy. Dit jaar koerste hij voor Nippo-Delko-One Provence.

Door een contract te tekenen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, zal Minali de vierde Italiaan zijn in de ploeg. "Ik had mij geen beter kerstgeschenk kunnen indenken! 2020 was een moeilijk jaar, met de lockdown en de onzekerheid over mijn carrière. Maar het eindigt dus wel op een zeer positieve noot, het is ongelooflijk!"

More transfer news!



Welcome @riccardominali



"I couldn't imagine a better XMAS! 2020 was complicated, with the lockdown & roller training & the uncertainty about my career. But in the end, the year finishes on a positive note!"



Zoals elke renner mikt hij steeds op het hoogste. "Ik ben er op gebrand om koersen te winnen voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Als Italiaan droom ik van de Giro en Milaan-Sanremo."