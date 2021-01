Ook Pauwels Sauzen-Bingoal met nieuwe outfit in GP Sven Nys

De wielerploeg die het eerste deel van het veldritseizoen domineerde heeft zijn nieuwe outfit alvast laten zien op de sociale media, onder meer door Denise Betsema. Waar de renners en rensters van de ploeg vorig jaar met een grotendeels rood shirt reden, is het zwart de toonaangevende kleur in de outfit van 2021.

Pauwels Sauzen-Bingoal houdt wel vast aan zijn traditionele kleuren. Ook nog voldoende rode tinten dus op de shirts, shorts en de helmen. Het vermelden van de sponsors bijvoorbeeld gebeurt op een rode achtergrondkleur met witte letters.

Happy New Year from Baal 🎉 Can't wait to show our new outfit! Do you like it? We do 😍#X2OTrofee #Baal pic.twitter.com/gqe27ye6HA