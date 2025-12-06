"Met alle respect, maar...": Roodhooft velt oordeel over Tour-deelname Unibet Rose Rockets

In 2021 stond de ploeg van de broers Roodhooft voor het eerst aan de start in de Tour de France. Philip Roodhooft merkt een groot verschil met ploegen die nu kunnen debuteren in de Tour.

Met Intermarché-Wanty en Arkea-B&B Hotels verdwijnen er dit volgend jaar twee van de achttien ploegen uit de WorldTour uit het peloton. En dat heeft ook gevolgen, want daardoor zullen ook nieuwe ploegen de Tour mogen rijden.

Unibet Rose Rockets naar de Tour in 2026?

Zoals het er nu naar uitziet maakt Unibet Rose Rockets, de ploeg van Bas Tietema, veel kans om volgend jaar al de Tour de France te rijden. En dat terwijl de ploeg pas in 2023 het levenslicht zag.

"Met alle respect voor Tietema Rockets, maar zij kunnen volgend jaar de Tour rijden zonder een absolute topper in hun kern", zegt Philip Roodhooft, algemeen manager van Alpecin-Deceuninck, bij HLN.

Alpecin-Fenix scoorde in zijn eerste Tour

Volgens Roodhooft werd Alpecin-Fenix net niet uitgelachen in 2021 toen het voor het eerst aan de start stond in de Tour. En dat terwijl het met Mathieu van der Poel en Tim Merlier wel twee toppers in huis had.

Maar Alpecin-Fenix domineerde wel de eerste week van de Tour. Mathieu van der Poel won de tweede etappe en droeg zes dagen de gele trui, Tim Merlier won de derde etappe. Hun eerste Tour was dus meteen een schot in de roos.