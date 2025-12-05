Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

Lotte Kopecky is voor de zesde keer op rij uitgeroepen tot Flandrienne van het jaar. En dat na een moeilijk seizoen, waarin ze wel de Ronde van Vlaanderen won.

Net als in 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 is Lotte Kopecky ook nu de Flandrienne van het jaar, een prijs die wordt uitgereikt door Het Nieuwsblad. Voor Kopecky is het haar zesde prijs op rij, daarmee doet ze beter dan vijfvoudig winnaar Greg Van Avermaet. 

Minder seizoen voor Kopecky

Voor Kopecky was het een moeilijk seizoen. Ze won in de regenboogtrui de Ronde van Vlaanderen, werd voor de zevende keer op rij Belgisch kampioene tijdrijden en won ook een rit in de Ronde van de Ardèche. 

Het is voor Kopecky dan ook dubbel dat ze de prijs dit jaar wint. "Als Justine Ghekiere in 2025 haar seizoen van 2024 had gehad, zat ik hier misschien niet met de Flandrien", zegt Kopecky bij Café Koers. 

Kleine voorsprong Kopecky op Ghekiere

Kopecky wint de Flandrienne met 538 punten, Justine Ghekiere werd tweede met 482 punten en Shari Bossuyt derde met 451 punten. Een kleine voorsprong dus voor Kopecky, al begrijpt ze dat dus wel. 

Ze vindt het contrast met de afgelopen jaren zelf te groot, maar gezien de omstandigheden heeft ze er wel het beste van gemaakt. "Mijn winst in de Ronde trekt alles een beetje recht. Neem die weg en we spreken van een, in mijn ogen, ronduit dramatisch jaar."

Lotte Kopecky

