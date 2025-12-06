Tom Boonen pakt uit met stevige waarschuwing over Soudal Quick-Step

Tom Boonen keert niet terug in een rol bij Soudal Quick-Step. Hij ziet wel kansen voor zijn voormalige ploeg om de toppers uit te dagen.

Met het vertrek van Remco Evenepoel gaat Soudal Quick-Step zich volgend seizoen opnieuw wat meer op de klassiekers richten. Daarvoor deed de ploeg ook de nodige versterkingen de afgelopen maanden.

Nieuwe wind bij Soudal Quick-Step

Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) moeten opnieuw voor resultaten zorgen in het klassieke voorjaar, terwijl Sep Vanmarcke en Niki Terpstra ploegleiders worden.

Tom Boonen krijgt dus geen rol, zoals hij ook al eerder aangaf. "Ik heb ook zelf nooit voor een functie gesolliciteerd, hé", verduidelijkt Boonen bij Sporza. Hij zag het wel zitten om terug te keren, door de koerswijziging.

Boonen ziet Soudal Quick-Step weer knallen

Ook zonder hem ziet Boonen zijn voormalige ploeg wel een prominentere rol spelen in het voorjaar. "De ploeg heeft materiaal in huis gehaald waarmee ze de toprenners in de klassiekers kunnen ambeteren."

Of Stuyven en Van Baarle echt Pogacar en Van der Poel het vuur aan de schenen kunnen leggen, zal moeten blijken. Stuyven won Milaan-Sanremo in 2021, Van Baarle won Parijs-Roubaix in 2022. Dat is dus wel al een tijdje geleden.