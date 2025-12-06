"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

Lotte Kopecky gaf in de Giro voor het eerst in bijna vijf jaar nog eens op. Door rugproblemen kon ze niet meer verder, maar resultaat leverde het in de Tour niet op.

Na het klassieke voorjaar waarin ze de Ronde van Vlaanderen won in de regenboogtrui, wilde Lotte Kopecky zich focussen op het eindklassement in de Tour de France. Maar al in de Giro drie weken voordien liep het mis.

Kopecky ging niet meer van start in de zesde etappe, haar eerste opgave in bijna vijf jaar. Ze hoopte zo in de Tour verlost te zijn van haar rugproblemen, maar dat was duidelijk niet het geval.

Kopecky na eerste Touretappe in tranen

Na een verkenning van de eerste etappe had Kopecky veel zin in de Tour, maar ze zat op nog geen vijftig procent van haar normale niveau. Kopecky werd 43ste en verloor meteen meer dan een minuut.

"Ergens hoopte ik nog dat ik erdoor zou komen, maar na de rit was die hoop weg. Dat was het dieptepunt. Ik heb na die etappe eens goed geweend. Er zijn die week heel wat traantjes gevloeid", zegt Kopecky bij Café Koers.

Geen spijt bij Kopecky over de Tour

