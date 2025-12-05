Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

Heel wat crossers laten de derde manches van de Wereldbeker in Sardinië links liggen. Bondscoach Angelo De Clercq ziet kansen voor andere Belgen.

Onder meer Thibau Nys, Toon Aerts, Lars van der Haar en Cameron Mason laten de derde manche van de Wereldbeker in Terralba schieten. Zij kiezen voor een stage in Spanje om zich klaar te stomen voor de kerstperiode.

Sweeck favoriet van De Clercq

Andere crossers zullen zondag wel aan de start staan, zoals Laurens Sweeck. Bondscoach Angelo De Clercq ziet kansen voor hem. "Voor mij is hij zondag favoriet, samen met Joris Nieuwenhuis", zegt De Clercq bij Sporza.

Sweeck, die in 2022-2023 de Wereldbeker won, is goed van start gegaan dit seizoen met een tweede plaats in Tabor en een vijfde plaats in Flamanville. In het klassement staat hij tweede, op 29 punten van Thibau Nys.

Neemt Sweeck leiderstrui over van Nys?

"Laurens kan in Italië de leiderstrui overnemen van Thibau. Voor hem volstaat een tweede plaats, Nieuwenhuis moet winnen om leider te worden", stelt De Clercq. Nys, die niet aan de start staat, kan echter ook leider blijven.

De winnaar van een manche krijgt 40 punten, de nummer twee 30 punten, de derde 25 punten. Sweeck moet dus in de top twee eindigen als hij de leiderstrui wil overnemen van Thibau Nys.