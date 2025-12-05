Fiets waarmee Tadej Pogacar de Tour won geveild voor waanzinnig bedrag

De fiets waarmee Tadej Pogacar onder meer zijn vierde Ronde van Frankrijk won, is geveild voor een monsterbedrag. De nieuwe eigenaar betaalde zo'n 160.000 euro.

Tadej Pogacar won onder meer de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik op een witte Colnago Y1RS. Na de tweede rustdag van de Tour, de etappe die eindigde op de Mont Ventoux, gebruikte Pogacar een zwarte fiets.

Fiets waarmee Pogacar de Tour en WK won

Op die zwarte fiets reed Pogacar ook de hele laatste week van de Tour en stelde er zijn vierde eindzege mee veilig. De Sloveen gebruikte de zwarte fiets met regenboogaccenten ook in het najaar.

Onder meer Tre Valli Varesine, het WK en het EK (telkens zonder regenboog op zijn fiets) en de Ronde van Lombardije won de Sloveen op die fiets. Veilingswebsite Sotheby’s mocht die fiets aan de hoogste koper verkopen.

Veilig fiets Pogacar levert tienvoud op

"Het is een unieke en historische racemachine. Een fiets voor de meest gepassioneerde verzamelaars", klonkt het. Sotheby’s mikte vooraf op zo'n 15.000 tot 20.000 euro, maar de fiets werd voor een veelvoud verkocht.

Lees ook... Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront"›De nieuwe eigenaar betaalde uiteindelijk 190.500 dollar of zo'n 163.000 euro. Donderdag stond het hoogste bod nog op zo'n 60.000 euro, op de laatste dag verdubbelde dat bedrag dus nog. Een nieuwe Colnago Y1RS kost zo'n 16.000 euro.