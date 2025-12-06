Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

Jonas Vingegaard rijdt sinds 2019 bij Visma-Lease a Bike en heeft er nog een contract tot eind 2028. De Deen kan zich niet voorstellen dat hij bij een andere ploeg zo rijden.

Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard hebben elkaar naar een hoger niveau getild. De Deen bezorgde de Nederlandse ploeg zijn eerste eindzeges in de Tour in 2022 en 2023, dit jaar won hij de Vuelta.

Vingegaard naar Uno-X?

Toch waren er dit jaar ook wel wat spanningen. Zijn vrouw en manager Trine Hansen gaf tijdens de Tour een kritisch interview. Ze klaagde daarbij aan dat Vingegaard te vaak van huis weg was voor hoogtestages.

"Het is terecht om te vragen of hij niet naar een ander team moet uitkijken", zei Bjarne Riis toen. De link met een transfer naar het Scandinavische Uno-X, een ploeg met Denen en Noren, was dan ook snel gelegd.

Visma-Lease a Bike is thuis voor Vingegaard

Vingegaard zelf denkt echter niet aan een transfer. "Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Allereerst weet ik niet eens hoeveel jaar contract ik nog heb”, zegt hij bij Ekstra Bladet. Vingegaard ligt nog tot eind 2028 onder contract.

"Maar hoe dan ook, ik rij al zo lang voor deze ploeg dat ik mezelf niet ergens anders zie rijden", stelt de Deen nog. Op korte termijn lijkt een transfer naar Uno-X dan ook van de baan te zijn voor Vingegaard.