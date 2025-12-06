Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard rijdt sinds 2019 bij Visma-Lease a Bike en heeft er nog een contract tot eind 2028. De Deen kan zich niet voorstellen dat hij bij een andere ploeg zo rijden.

Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard hebben elkaar naar een hoger niveau getild. De Deen bezorgde de Nederlandse ploeg zijn eerste eindzeges in de Tour in 2022 en 2023, dit jaar won hij de Vuelta. 

Vingegaard naar Uno-X?

Toch waren er dit jaar ook wel wat spanningen. Zijn vrouw en manager Trine Hansen gaf tijdens de Tour een kritisch interview. Ze klaagde daarbij aan dat Vingegaard te vaak van huis weg was voor hoogtestages. 

"Het is terecht om te vragen of hij niet naar een ander team moet uitkijken", zei Bjarne Riis toen. De link met een transfer naar het Scandinavische Uno-X, een ploeg met Denen en Noren, was dan ook snel gelegd. 

Visma-Lease a Bike is thuis voor Vingegaard

Vingegaard zelf denkt echter niet aan een transfer. "Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Allereerst weet ik niet eens hoeveel jaar contract ik nog heb”, zegt hij bij Ekstra Bladet. Vingegaard ligt nog tot eind 2028 onder contract.

Lees ook... Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert"Maar hoe dan ook, ik rij al zo lang voor deze ploeg dat ik mezelf niet ergens anders zie rijden", stelt de Deen nog. Op korte termijn lijkt een transfer naar Uno-X dan ook van de baan te zijn voor Vingegaard. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

10:00
"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

09:00
"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

08:00
Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

07:30
Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert

Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert

17:00
Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

07:00
Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

21:30
Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

20:30
Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

20:00
Na mindere resultaten: Michael Vanthourenhout komt met verklaring

Na mindere resultaten: Michael Vanthourenhout komt met verklaring

19:00
Omloop-winnares Lotte Claes (32) vindt toch nog nieuwe ploeg voor 2026

Omloop-winnares Lotte Claes (32) vindt toch nog nieuwe ploeg voor 2026

18:30
Fiets waarmee Tadej Pogacar de Tour won geveild voor waanzinnig bedrag

Fiets waarmee Tadej Pogacar de Tour won geveild voor waanzinnig bedrag

18:00
Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

16:30
"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

16:00
Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

15:00
Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

14:00
De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

13:30
OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

13:00
Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

12:30
"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

12:00
3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

11:15
'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

11:00
Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront" Naast de fiets

Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront"

05/12
Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

05/12
Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

05/12
"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

05/12
Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

05/12
Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

05/12
"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

04/12
Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

04/12
"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules Naast de fiets

"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules

04/12
Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

04/12
Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

04/12
"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

04/12
Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

04/12
Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

04/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Christoph Roodhooft Tim Merlier Jasper Philipsen Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Gerben Thijssen Tim Wellens Michael Vanthourenhout Grischa Niermann Oliver Naesen Bart Wellens Primoz Roglic Hugo Houle Lindsay De Vylder Angelo De Clercq

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved