Geen fan van Pogacar: Van Aert op één gezet door tweevoudig winnaar Parijs-Roubaix

Foto: © photonews

Wout van Aert boven Tadej Pogacar. Voor Marc Madiot, tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix, is de keuze snel gemaakt als hij zijn favoriete renner mag kiezen.

Voor de derde keer in zijn carrière won Tadej Pogacar de Vélo d'Or,  de prijs van het Franse Vélo Magazine voor de beste wielrenner van het seizoen. Zelf was de Sloveense wereldkampioen niet aanwezig op het gala. 

Van Aert boven Pogacar

Marc Madiot, ploegbaas van het Franse Groupama-FDJ United en winnaar van Parijs-Roubaix in 1985 en 1991 was er wel. Hij hoopt dat Pogacar ook ooit Parijs-Roubaix kan winnen, dit jaar was de Sloveen tweede. 

"Ik ben eigenlijk geen absolute fan van Tadej Pogacar", zei Madiot wel opvallend. Van wie is de Fransman dan wel fan? "Mijn chouchou is Wout. Voor mij is hij dé ultieme renner", kiest Madiot verrassend voor de Belg. 

Madiot heeft respect voor Pogacar als renner

Respect heeft Madiot wel voor Pogacar. "Ik ben onder de indruk van zijn mentale capaciteiten. Als hij aan de start verschijnt, is het nooit om zomaar mee te rijden", zegt hij over de tweevoudige wereldkampioen. 

Lees ook... Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan"Bovendien heeft Tadej gevoel voor de geschiedenis van de sport. Hij heeft respect voor de waarde van de grote evenementen in het wielrennen. Chapeau. We moeten hem steunen en aanmoedigen."

