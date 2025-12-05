Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

Zoals verwacht rijdt Gerben Thijssen vanaf volgend jaar voor Alpecin-Premier Tech. Christoph Roodhooft legt uit wat het plan is met de Belgische sprinter.

Met Jasper Philipsen en Kaden Groves heeft Alpecin-Deceuninck, vanaf 1 januari 2026 heet de ploeg Alpecin-Premier Tech, al twee topsprinters in huis. Daar komt dus ook nog Gerben Thijssen bij volgend jaar.

Roodhooft legt rol van Thijssen bij Alpecin-Premier Tech uit

Thijssen stapt dus niet mee in de fusieploeg van Lotto en zijn ploeg Intermarché-Wanty, maar krijgt dus een rol bij de ploeg van Mathieu van der Poel. Christoph Roodhooft legt uit wat er van hem verwacht wordt.

"We vinden dat we afgelopen seizoen te weinig hebben meegespeeld op het tweede plan. Dat willen we met Thijssen veranderen", zegt Roodhooft bij Sporza. Denk onder meer aan koersen zoals Kampioenschap van Vlaanderen.

Roodhooft onderschat Thijssen niet, want hij kan wellicht ook grotere wedstrijden winnen. "Maar we willen met hem als speerpunt gaan naar de koersen waar Van der Poel en Philipsen niet starten", stelt Roodhooft nog.

Kan Thijssen na bijna twee jaar nog eens winnen?

