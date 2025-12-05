Omloop-winnares Lotte Claes (32) vindt toch nog nieuwe ploeg voor 2026

Lotte Claes (32) zal ook volgend jaar nog in het vrouwenpeloton rondrijden. De Belgische moest door het verdwijnen van Arkéa-B&B Hotels op zoek naar een andere ploeg.

In de Omloop Het Nieuwsblad verraste Lotte Claes iedereen door de zege te pakken. De Belgische zat in een vlucht die van het peloton meer dan dertien minuten kreeg en zo kon z" strijden voor de overwinning.

Claes won de sprint van de Poolse Aurela Nerlo en boekte haar eerste zege uit haar carrière. Ook in de rest van het seizoen zette Claes nog enkele mooie resultaten neer.

Claes maakt overstap naar Fenix-Premier Tech

Zo werd ze in de Alpes Gresivaudan Classic tweede, op het BK tijdrijden tweede en op het EK op de weg was Claes de beste Belgische met een 15de plaats.

Door het verdwijnen van haar ploeg Arkéa-B&B Hotels moest Claes echter op zoek naar een nieuwe ploeg. Die heeft ze ook gevonden, Claes gaat rijden voor Fenix-Premier Tech, dat is de vrouwenploeg van de broers Roodhooft.

Nog twee inkomende transfers van Fenix-Premier Tech

Fenix-Premier Tech stelde ook de Nederlandse Mylène de Zoete (26, CERATIZIT Pro Cycling Team) voor, de Belgische Fien Van Eynde (27) maakt dan weer de overstap van het opleidingsteam.