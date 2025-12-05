Na mindere resultaten: Michael Vanthourenhout komt met verklaring

Michael Vanthourenhout is niet goed aan de Wereldbeker begonnen en staat na twee manches pas elfde. Al heeft hij daar ook een goede uitleg voor.

Vorig seizoen werd Michael Vanthourenhout nog eindwinnaar van de Wereldbeker, maar de titelverdediger staat er na twee manches niet zo goed voor. Hij heeft al een achterstand van 52 punten op Thibau Nys.

Vanthourenhout verklaart mindere resultaten

Vanthourenhout werd zeventiende in Tabor en zevende in Flamanville, maar heeft daar wel een verklaring voor. Vooral het mindere resultaat in Tabor had zijn redenen. Vanthourenhout schoof hard onderuit in de laatste rechte lijn.

En die val had een stevige impact, want Vanthourenhout had veel pijn aan zijn schouder en zijn hand. "Vooral de wonde op de hand was op een ambetante plaats en hinderde me nog in Flamanville", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Ook de rest van zijn lichaam van Vanthourenhout was stevig door elkaar geschud. Stilaan is alles weer hersteld en is Vanthourenhout klaar om zondag opnieuw mee te strijden voor de prijzen in derde manche van de Wereldbeker in Terralba.

Profiteert Vanthourenhout van afwezigheid Nys en co?

Lees ook... De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!›Vanthourenhout krijgt een kans om heel wat plaatsen op te schuiven in het klassement, want slechts vier renners van de top tien komen zondag aan de start. Onder meer Thibau Nys geeft de voorkeur aan een stage in Spanje.