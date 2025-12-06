José De Cauwer onthult ambitieuze toekomstplannen als commentator

José De Cauwer werd in september 76 jaar, maar is nog altijd co-commentator bij Sporza. En De Cauwer wil ook nog een tijdje doorgaan.

In koersen die worden uitgezonden op Sporza is José De Cauwer al jaren een vertrouwde stem. De voormalige ploegleider en bondscoach werkte tot eind 2022 samen met Michel Wuyts, die na zijn pensioen bij VRT overstapte naar DPG.

Sinsdien vormt De Cauwer tijdens de klassiekers en de eendagskoersen een duo met Karl Vannieuwkerke, tijdens rittenkoersen zoals de Tour de France is hij co-commentator van Renaat Schotte.

De Cauwer bouwt aantal koersen af

Dit jaar bouwde De Cauwer wel af in het aantal koersen, zo was Sep Vanmarcke co-commentator tijdens Parijs-Nice. Voor de grote koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France was De Cauwer wel op post.

De Cauwer wil doorgaan tot 2029

Vorig jaar onthulde De Cauwer op zijn 75ste verjaardag dat hij over twee of drie jaar zou stopppen, maar hij lijkt toch langer te willen doorgaan. "Tot mijn tachtigste ga ik het toch proberen", zei De Cauwer bij de theatershow De Laatste Etappe.

In september 2029 wordt De Cauwer tachtig jaar, dat is over vier jaar. Als het van De Cauwer alleen afhangt, gaat hij dus nog een tijdje door als co-commentator.