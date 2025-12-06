📷 Gewaagd: opvallende nieuwe uitrusting van topploeg lekt uit

Het nieuwe wielerseizoen gaat al over iets meer dan een maand van start. Daar horen ook nieuwe shirts bij, dat van INEOS Grenadiers is alvast gelekt.

In januari gaat in Australië het nieuwe wielerseizoen van start. De nationale kampioenschappen in Australië staat altijd in de eerste twee weken van het jaar op het programma, daarna maakt ook het internationale peloton de oversteek.

De Tour Down Under is de eerste wedstrijd in de WorldTour van het nieuwe jaar, de vrouwen rijden hun Tour Down Under van 17 tot 19 januari, de mannen van 21 tot 26 janauri. En dan is het altijd wennen aan alle nieuwe shirts.

Uitrusting van INEOS Grenadiers gelekt?

Rond de jaarwisseling stellen heel wat ploegen hun nieuwe shirt voor, dat van INEOS Grenadiers is nu al gelekt. Op sociale media circuleert een foto van Joshua Tarling in de nieuwe uitrusting van de Britse ploeg.

Het bovenste gedeelte van het shirt zou oranje worden met het logo van INEOS Grenadiers. Het onderste deel zou wit worden met het logo van TotalEnergies, dat sinds de Tour van dit jaar op het shirt van de Britse ploeg staat.

Opvallend is wel dat Tarling ook een witte broek lijkt te dragen. Wereldkampioenen kiezen de voorbije jaren wel vaker voor een witte broek, maar ploegen kiezen bijna altijd voor een veilige zwarte broek. Een witte broek zou dan ook een gewaagde keuze zijn.