Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert

Afgelopen zomer gaf Trine Hansen, de vrouw van Jonas Vingegaard, een kritisch interview. Daarin viseerde ze onder meer ook Wout van Aert.

Uithaal naar Visma-Lease a Bike en Van Aert

Het interview van Trine Hansen tijdens de Tour de France deed veel stof opwaaien. Ze klaagde onder meer dat haar man Jonas Vingegaard te veel van huis weg was en vroeg zich ook af hij Vingegaard wel de absolute kopman was in de Tour.

Daarmee viseerde Hansen onder meer Wout van Aert. Visma-Lease a Bike en Van Aert reageerden ook op de uitspraken van Hansen, Van Aert zei onder meer dat hij betreurde wat er gezegd werd over hem.

Vingegaard trok zich weinig aan van interview

Bij Ekstra Bladet heeft Vingegaard nu nog eens teruggeblikt op het interview van zijn vrouw. "Het was niet het meest geschikte moment, maar ik ben goed in dingen opzij zetten en er niet te veel over na te denken", stelt de Deen.

"Zolang ik weet dat het geen invloed heeft op ons team, kan ik het van me afzetten en heb ik er helemaal geen probleem mee", besluit de Deen nog. Voor hem is het dan ook een afgesloten hoofdstuk.

Vingegaard moest in de Tour voor het tweede jaar op rij tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement. De Deen won dit jaar ook geen enkele rit in de Tour, hij werd vier keer tweede en vier keer derde in een etappe.