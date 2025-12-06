"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

Met een tijdrit van 40 kilometer bevat de Giro meer kilometer tegen de klok dan de Tour. Toch vindt Oliver Naesen het geen goed idee voor Remco Evenepoel om aan de start te staan.

Kiest Remco Evenepoel in 2026 voor eendagsklassiekers of rijdt hij voor de Tour ook nog de Giro? Na de presentatie van het parcours van de Giro afgelopen maandag kan de knoop doorgehakt worden.

De Giro bevat volgend jaar één vlakke tijdrit van 40 kilometer, waar Evenepoel veel tijd zou kunnen nemen op zijn concurrenten. Oliver Naesen raadt Evenepoel echter aan om de Giro links te laten liggen.

Evenepoel moet de Giro winnen als hij start

"De Giro – die in mei een patent lijkt te hebben op het slechtste weer in Europa – zou ik niet doen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Bij ons in België bestaat het idee al dat elke koers die Remco rijdt en niet wint een mislukking is. Dat is een zwaar kruis om te dragen."

Als Evenepoel de Giro zou rijden, wordt er verwacht dat hij die ook moet winnen. En daarna moet Evenepoel naar de Tour, voor hem zou het de eerste keer zijn dat hij twee grote rondes na elkaar zou rijden.

Evenepoel is niet Pogacar

Lees ook... Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie ›Pogacar reed en won vorig jaar ook de Giro en de Tour, maar voor de Sloveen was de Giro een gezondheidswandeling. Bij Evenepoel zou dat, zeker als Vingegaard aan de start staat, niet het geval zijn.