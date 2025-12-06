"Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond in

Het WK veldrijden in Hulst pakt uit met een opvallende België-Nederland-tribune. Adrie van der Poel denkt daar het zijne over.

Op het WK in Hulst kan Mathieu van der Poel op 1 februari voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden worden. Hij zou dan alleen recordhouder zijn qua wereldtitels, nu moet hij het record nog delen met Erik De Vlaeminck.

Geen strijd Van der Poel-Van Aert op WK

Een strijd met Wout van Aert komt er voorlopig niet. Van Aert rijdt op 11 januari al zijn laatste cross van het seizoen, al zou daar wel nog verandering in kunnen komen. Bondscoach Angelo De Clercq schat die kansen wel laag in.

De Belgische supporters zullen dus onder meer moeten supporteren voor Thibau Nys, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Dat zullen ze onder meer kunnen doen in de België-Nederland-tribune, een nieuwigheid op het WK.

Aan de ene kant zullen Belgen zitten, aan de andere kant Nederlanders. Tussen de twee tribunes loopt het parcours in twee richtingen en er zal ook een publieksopwarmer zijn. Adrie van der Poel is minder fan van het idee.

Adrie van der Poel geen fan van België-Nederland-tribune

Lees ook... Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"›"Iedereen doet het zoals hij wil, maar het moet veldrijden blijven en geen spektakel worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Het parcours moet goed en veilig zijn en dat zijn punten die soms wel eens vergeten worden."