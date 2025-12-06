Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

Zoals verwacht heeft Tadej Pogacar de Vélo d'Or gewonnen, een prijs die de beste wielrenner van het jaar bekroond. De wereldkampioen won voor Jonas Vingegaard en Mathieu van der Poel.

Sinds 1992 wordt de beste wielrenner van het jaar in de bloemetjes gezet met de Vélo d'Or, een prijs die wordt uitgereikt door het Vélo Magazine, dat verbonden is aan de Franse sportkrant L'Equipe.

Weinig verrassend is Tadej Pogacar voor het tweede jaar op rij en voor de derde keer in zijn carrière de winnaar. De Sloveen won dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije, de Tour en het WK.

Pogacar wint voor Vingegaard en Van der Poel

Pogacar kreeg van de jury 200 punten, bijna het dubbele van zijn eerste achtervolger Jonas Vingegaard. De Deense nummer twee van de Tour en eindwinnaar van de Vuelta kreeg 103 punten.

Mathieu van der Poel, die Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix won, werd derde met 95 punten. De Nederlander hield Remco Evenepoel uit de top drie, de wereldkampioen tijdrijden werd vierde met 89 punten. Tim Merlier werd negende.

Ferrand-Prévot wint bij de vrouwen

Lees ook... "Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar›Bij de vrouwen won Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot de prijs die sinds 2022 wordt uitgereikt. Zij volgt Lotte Kopecky op, die dit jaar niet genomineerd was.