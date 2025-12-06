Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe wil Remco Evenepoel de kloof met Tadej Pogacar verkleinen. Dirk De Wolf wijst er Evenepoel wel op dat de ploeg daarin niet de doorslaggevende factor zal zijn.

Na zeven jaar verlaat Remco Evenepoel Soudal Quick-Step en zet hij zijn carrière verder bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg, die financieel slagkrachtiger is, wil Evenepoel de kloof met Tadej Pogacar verkleinen.

Verschillen tussen Red Bull-BORA-hansgrohe en Soudal Quick-Step

Evenepoel merkte al de eerste verschillen op tussen Red Bull-BORA-hansgrohe en Soudal Quick-Step. Zo had de Duitse ploeg maanden op voorhand al hotels geboekt op de Teide, bij Soudal Quick-Step gebeurde dat vaak last minute.

Kan Evenepoel stappen vooruit zetten?

Ook in de breedte zal Red Bull-BORA-hansgrohe wellicht sterker zijn dan Soudal Quick-Step. Dirk De Wolf is echter wel duidelijk. "Maar uiteindelijk gaat het om de individualiteit: Remco moet dichter bij Pogacar komen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel zit al dichter bij Pogacar dan de rest van het peloton, maar het verschil is er wel nog altijd. Toch denkt De Wolf wel dat Evenepoel er in kan slagen om nu, hij wordt 26 jaar in januari, stappen vooruit te zetten.

Lees ook... "Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar›"Ik geloof dat Remco nóg dichter kan komen. En het belangrijkste van alles: ik weet dat hij daar zelf ook in gelooft", stelt De Wolf nog. Evenepoel wil Pogacar in de Tour dan ook het vuur aan de schenen proberen te leggen.