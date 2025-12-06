Niet alleen Van der Poel: Roodhooft onthult nieuwe kopman in het voorjaar

Alpecin-Deceuninck won dit voorjaar opnieuw heel wat klassiekers. In 2026 rekent de ploeg niet alleen op Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

Mathieu van der Poel won dit voorjaar Le Samyn, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix. De teller van Van der Poel in de monumenten staat zo op acht, hij won al drie keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en twee keer Milaan-Sanremo.

Jasper Philipsen reed dan weer een goed openingsweekend met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Na een val in Nokere Koerse haalde hij nooit meer echt zijn niveau.

Hogere verwachtingen van Del Grosso

In 2026 mikt Alpecin-Premier Tech, de nieuwe naam van de ploeg, opnieuw op winst in monumenten. Al wil de ploeg volgend jaar ook weer meedoen voor winst in klassiekers zoals Dwars door Vlaanderen.

Daarvoor rekent de ploeg op Tibor Del Grosso, dit jaar al zesde in Waregem. "Nu moet hij in het groepje zitten dat sprint voor de winst", maakt Christoph Roodhooft duidelijk bij WielerFlits.

Sterk eerste seizoen Del Grosso

De Nederlander eindigde in zijn eerste jaar bij de profs 24 keer in de top tien. "Het is inderdaad lang geleden dat we nog dat soort talent op die leeftijd bij ons hebben gehad zoals Tibor Del Grosso", is Roodhooft lovend voor de 22-jarige Del Grosso.