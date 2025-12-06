Lotte Kopecky verklapt wat ze echt vindt van Tadej Pogacar

Lotte Kopecky verklapt wat ze echt vindt van Tadej Pogacar
In de Ronde van Vlaanderen won zowel bij de vrouwen als bij de mannen de wereldkampioen. Lotte Kopecky mocht dan ook samen met Tadej Pogacar het podium op.

Lotte Kopecky had niet haar beste seizoen, maar ze won wel voor de derde keer in haar carrière de Ronde van Vlaanderen. In 2022 won Kopecky als Belgisch kampioene, in 2023 in het shirt van SD Worx. 

Kopecky won Ronde van Vlaanderen als wereldkampioen

Dit jaar won Kopecky dus een derde keer de Ronde van Vlaanderen als wereldkampioene. "Dát is voor mij iets heel speciaals: een van de meest iconische koersen winnen in de meest iconische trui", zegt ze bij Café Koers. 

Kopecky samen met Pogacar op het podium

Ook Tadej Pogacar won de Ronde van Vlaanderen als wereldkampioen, de winnaars werden daarna samen gehuldigd op het podium. Voor Kopecky, die grote fan is van Pogacar en veel respect heeft voor hem, een bijzonder moment. 

Want Pogacar volgt door zijn verloofde Urska Zigart, die sinds dit jaar voor het Belgische AG Insurance-Soudal rijdt, ook het vrouwenwielrennen. Hij weet dan wat de vrouwen ervoor moeten doen om aan de top te staan. 

Lees ook... "Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar"Daarom heeft hij veel respect voor wat wij doen, maar het zit ook in zijn persoonlijkheid: hij is supervriendelijk en -respectvol", zegt Kopecky nog over de Sloveen. 

