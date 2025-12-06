Nieuwe sponsor voert druk meteen op bij Mathieu van der Poel

Met Premier Tech hebben de broers Roodhooft een nieuwe sponsor gevonden. Het Canadese bedrijf droomt al van succes op het WK in eigen land.

Doordat Deceuninck zijn sponsoring verminderde, moesten de broers Roodhooft op zoek naar een nieuwe tweede naamsponsor. Met het Canadese Premier Tech hebben ze die gevonden en dat voor minstens de komende drie jaar.

Van der Poel gaf doorslag voor Premier Tech

De aanwezigheid van een wereldtopper als Mathieu van der Poel gaf voor Premier Tech de doorslag om voor de broers Roodhooft te kiezen na het vertrek van het Canadese bedrijf bij Israel Cycling Academy.

"Mathieu is de kers op de taart. Het is bijzonder om deel uit te maken van een team met zulke toppers", zegt Jean Bélanger, CEO van Premier Tech, bij Sporza. Het Canadese bedrijf wil de ploeg ondersteunen, maar zich niet te veel bemoeien.

WK 2026 in Canada

Bélanger heeft uiteraard wel dromen en in 2026 wordt in het Canadese Montréal het WK wielrennen georganiseerd. "Een regenboogtrui in onze thuisstad, dat zou uniek zijn", maakt de CEO duidelijk.

