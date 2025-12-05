Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Volgende week keert Mathieu van der Poel terug naar de cross, een week later is het aan Wout van Aert. Michael Vanthourenhout trekt er zich niet te veel van aan.

Het is de laatste week zonder Mathieu van der Poel of Wout van Aert aan de start van een cross. Van der Poel maakt op 14 december zijn rentree in Namen, Van Aert een week later op 20 december in Antwerpen.

Van der Poel en Van Aert keren terug

De afgelopen week ging het al vaak over Van der Poel en Van Aert, die hun programma bekend maakten. Het zorgde er echter voor dat andere crossers, zoals Michael Vanthourenhout wat minder aandacht kregen.

"Natuurlijk hopen onze sponsors ook nog de nodige aandacht te krijgen, maar zelf lig ik daar niet wakker van", zegt Michael Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Hij leest niet elke dag de krant en weet dus niet wat er allemaal geschreven wordt.

Vanthourenhout focust op zichzelf

"Ik probeer me te focussen op mijn wedstrijden. Daar heb ik al werk genoeg mee", stelt Vanthourenhout duidelijk. Zondag wil Vanthourenhout dan ook nog eens proberen mee te doen voor de zege in Terralba.

