Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

Wout van Aert moest dit jaar tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Dat Mathieu van der Poel minder goed was, speelde volgens Van Aert in zijn nadeel.

Net als in 2020 gingen Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit jaar samen naar de aankomst in de Ronde van Vlaanderen. Al waren Mads Pedersen en Jasper Stuyven er ook nog bij en konden ze niet sprinten voor de zege.

Vierde plaats Van Aert in de Ronde

Op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont was Tadej Pogacar namelijk weggereden, de wereldkampioen reed als laatste Mathieu van der Poel uit zijn wiel en reed solo naar de aankomst in Oudenaarde.

Pedersen, Van der Poel, Van Aert en Stuyven, in die volgorde, kwamen een minuut later over de streep. Toch denkt Wout van Aert dat er voor hem meer had ingezeten dan de vierde plaats dit jaar.

Zieke Van der Poel nekt Van Aert

"Het misschien in ons nadeel dat Mathieu een beetje ziek was geweest en, afgaand op het gevoel, wat minder leek dan Tadej", zegt Van Aert bij Café Koers. "Als Mathieu dichter bij Tadej had gezeten, hadden ze elkaar volgens mij langer geneutraliseerd."

Lees ook... Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert ›Volgens Van Aert hadden Pogacar en Van der Poel zeker in de laatste tien kilometer meer gepokerd als ze nog samen waren. "Voor mij was het slechtste scenario dat een van hen na de Paterberg voorop reed met een groot gat."