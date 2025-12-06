Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert moest dit jaar tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Dat Mathieu van der Poel minder goed was, speelde volgens Van Aert in zijn nadeel.

Net als in 2020 gingen Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit jaar samen naar de aankomst in de Ronde van Vlaanderen. Al waren Mads Pedersen en Jasper Stuyven er ook nog bij en konden ze niet sprinten voor de zege. 

Vierde plaats Van Aert in de Ronde

Op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont was Tadej Pogacar namelijk weggereden, de wereldkampioen reed als laatste Mathieu van der Poel uit zijn wiel en reed solo naar de aankomst in Oudenaarde. 

Pedersen, Van der Poel, Van Aert en Stuyven, in die volgorde, kwamen een minuut later over de streep. Toch denkt Wout van Aert dat er voor hem meer had ingezeten dan de vierde plaats dit jaar. 

Zieke Van der Poel nekt Van Aert

"Het misschien in ons nadeel dat Mathieu een beetje ziek was geweest en, afgaand op het gevoel, wat minder leek dan Tadej", zegt Van Aert bij Café Koers. "Als Mathieu dichter bij Tadej had gezeten, hadden ze elkaar volgens mij langer geneutraliseerd."

Lees ook... Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert Volgens Van Aert hadden Pogacar en Van der Poel zeker in de laatste tien kilometer meer gepokerd als ze nog samen waren. "Voor mij was het slechtste scenario dat een van hen na de Paterberg voorop reed met een groot gat."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

20:30
"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

09:00
Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

07:30
Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

08:30
Fiets waarmee Tadej Pogacar de Tour won geveild voor waanzinnig bedrag

Fiets waarmee Tadej Pogacar de Tour won geveild voor waanzinnig bedrag

18:00
"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

08:00
Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

07:00
Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

05/12
Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

14:00
De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

13:30
Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

21:30
"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

16:00
Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

05/12
Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

20:00
Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

05/12
Na mindere resultaten: Michael Vanthourenhout komt met verklaring

Na mindere resultaten: Michael Vanthourenhout komt met verklaring

19:00
Omloop-winnares Lotte Claes (32) vindt toch nog nieuwe ploeg voor 2026

Omloop-winnares Lotte Claes (32) vindt toch nog nieuwe ploeg voor 2026

18:30
Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront" Naast de fiets

Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront"

05/12
Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert

Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert

17:00
Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

16:30
Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

15:00
OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

13:00
Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

12:30
"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

12:00
"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

04/12
Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

04/12
3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

11:15
'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

11:00
"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

05/12
Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

05/12
Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

04/12
Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

04/12
Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

04/12
"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules Naast de fiets

"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules

04/12
Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

04/12
Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

04/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Christoph Roodhooft Tim Merlier Jasper Philipsen Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Gerben Thijssen Tim Wellens Michael Vanthourenhout Grischa Niermann Oliver Naesen Bart Wellens Primoz Roglic Hugo Houle Lindsay De Vylder Angelo De Clercq

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved