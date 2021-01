Pidcock onthult sportieve wens voor 2021 na feestperiode zonder naasten: "Ik hoop dat ik familie in februari kan zien"

In de kerst-en eindejaarsperiode zou niemand zich eenzaam mogen voelen. Misschien was Tom Pidcock dat toch wel een beetje, ook al is hij natuurlijk wel gewoon om alleen op pad te zijn. Voor hem is het een feestperiode geworden in België zonder zijn familie en/of vriendin.

"Op kerst komen mijn ouders normaal voor een week naar België, maar door corona was dat onmogelijk. Ik heb mijn kerstcadeautjes dan ook via FaceTime moeten openen", vertelt Pidcock aan Sporza. "Toch heb ik er het beste van gemaakt, want de situatie is nu eenmaal wat ze is." SITUATIE IN VK AFWACHTEN Op zich kan het multitalent op de fiets er nog wel goed mee om. "Ikzelf vind het niet moeilijk om lang alleen te zijn, maar zonder dat je het beseft kruipt het toch in de kleren. Ik hoop dat ik mijn familie in februari kan zien, al zou het met de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk wel eens langer kunnen duren." En wat mag het nieuwe jaar brengen op sportief vlak? "Wat ik wens voor 2021? Een medaille op de Spelen en een overwinning in een WorldTour-wedstrijd. Dat zou mooi zijn."