VOORBESCHOUWING: EF vervangt Vanmarcke door Valgren en Wallays behoort tot nieuwe garde bij Cofidis

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de WorldTour-ploegen dan ook onder het vergrootglas. Onder andere Bike Exchange, Cofidis, Education First en Groupama-FDJ.

BIKEEXCHANGE Team BikeExchange is de nieuwe naam van de ploeg die vorig seizoen Mitchelton-Scott heette. Hoofdsponsor Mitchelton haakte af, fietsleverancier Scott ging naar een ander team. Met Adam Yates, Affini, Haig en Impey ziet het team ook niet de minste renners vertrekken. Het jaar 2021 staat in het teken van de terugkeer van Michael Matthews, die voor overwinningen moet zorgen. COFIDIS Bij Cofidis waren ze niet tevreden over de prestaties in 2020. Bijgevolg werden er weinig contractverlengingen uitgedeeld. Wat ook betekent: veel nieuwkomers, negen om precies te zijn. Eén van hen is Jelle Wallays, die na een lange periode bij Lotto het dus elders probeert. Kan hij samen met de andere nieuwkomers Cofidis een nieuw elan geven? Eén van de renners waar afscheid van werd genomen, is Dimitri Claeys. EF EDUCATION FIRST Bij EF gaan ze nauwer samenwerken met het Japanse Nippo en dat had zijn in vloed op de samenstelling van de ploeg voor 2021. De Japanners Beppu en Nakane werden in huis gehaald. Daarnaast moet Michael Valgren de man voor de klassiekers worden. De Deen gaat in een nieuwe omgeving op zoek naar zjn beste niveau. Als vervanger van Sep Vanmarcke, die voor Israel Start-Up Nation gaat koersen. Naast Vanmarcke ziet EF nog heel wat potentieel vertrekken, vooral bergop dan. Simon Clarke, Daniel Felipe Martínez en Michael Woods zoeken allen andere oorden op. Bij EF hopen ze dat te compenseren met de jonge Colombiaanse talenten Arroyave en Camargo. GROUPAMA-FDJ Bij Groupama-FDJ gaan ze verder op de ingeslagen weg, met Démare die helemaal ontbolsterde in 2020. Hem blijven ondersteunen met een sterke sprinttrein staat in principe garant voor goede resultaten en wie weet kent Pinot toch nog een heropflakkering in het rondewerk. Voorts hoopt het dat drie jongeren die doorstromen uit de opleidingsploeg het WorldTour-team wat kunnen bijbrengen.