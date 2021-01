Johan Museeuw ziet een grote toekomst voor Marc Hirschi: "Fenomenen zijn dat geld waard"

Marc Hirschi heeft gisteren een opvallende transfer gemaakt in de wielerwereld. De Zwitser verlaat DSM en gaat bij UAE Team Emirates aan de slag. Daar zal hij één miljoen per jaar gaan verdienen.

Van het minimumloon naar één miljoen per jaar: Marc Hirschi heeft een mooie transfer kunnen maken in de wielerwereld. Hij gaat vanaf volgend seizoen bij UAE Team Emirates aan de slag en daar zal hij een ploegmaat worden van Tadej Pogacar.

Ex-renner Johan Museeuw is onder de indruk van de jonge Zwitser. In een interview bij Het Laatste Nieuws legde Museeuw uit dat Hirschi alles kan winnen, maar dat hij zal moeten kiezen. "Fenomenen zijn dat geld waard en Hirschi is een fenomeen", aldus Museeuw.