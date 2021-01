Santos Festival of Cycling: Richie Porte start met Australische ploeg en kent zijn ploegmaats

Richie Porte rijdt vanaf volgend seizoen voor Team Ineos Grenadiers, maar in de Santos Festival of Cycling, de vervanger van de Tour Down Under dit jaar, zal Porte met een Australische ploeg aan de start komen.

Richie Porte zal bij de Santos Festival of Cycling uitkomen voor Team Garmin Australia en de Australiër kent nu ook zijn ploegmaats die er bij zijn in de rittenkoers. Zo kan hij volgens Wielerflits onder meer rekenen op James Whelan, die normaal voor EF Education-Nippo rijdt. Ook Leigh Howard, Sam Welsford, Alexander Porter, Lucas Plapp en Kelland O’Brien zijn van de partij voor Team Garmin Australia. De Santos Festival of Cycling zal plaatsvinden van 21 tot en met 24 januari.