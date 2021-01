De charme van het transfersysteem bij het wielrennen vs de harde marktwaardes van het voetbal

Een contract verbreken om dan naar een andere ploeg te trekken, het gebeurt niet zo vaak in het wielrennen. Dat er zoveel consternatie was bij Hirschi, bewijst hoe haaks het transfersysteem in het wielrennen staat tegenover dat van het voetbal.

In het voetbal bepaalt de duur van je contract vaak mee je transferwaarde. Iemand die nog één jaar contract heeft, zal goedkoper zijn dan iemand die nog 3 jaar vastligt. Want die eerste speler kan binnen enkele maanden toch transfervrij vertrekken. Waarom zou je dan een gigantische som betalen?

Het wielrennen vertrekt meer vanuit de ideologie dat een contract heilig is. Die ideologie wordt ook soms met de voeten getreden maar toch stelt een contract in het wielrennen meer voor dan in het voetbal. Het biedt voor sommige renners ook een vorm van zekerheid aangezien de plaatsjes op het hoogste niveau beperkt zijn.

Lefevere

Patrick Lefevere stelde in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad dat hij liever naar een transfersysteem gaat zoals in het voetbal. "Voor mij liever meer dan minder transfersommen in de koers", klinkt het.

Deceuninck-Quick.Step

De enige topploeg die wellicht nog kan profiteren van zo'n systeem is de ploeg van Lefevere zelf. Ze halen de laatste jaren heel wat jonge renners binnen die bovendien ook nog eens winnen. De marktwaarde van die renners gaat snel omhoog waardoor ze met een meerwaarde verkocht kunnen worden.

Ineos

Maar andere sponsors zullen wellicht minder blij zijn met een transfersysteem zoals in het voetbal. Ineos is by far een van de meest vermogende ploegen uit het peloton en betaalt ook royale lonen. Maar niet veel renners verlaten Ineos met een grotere marktwaarde dan dat ze er getekend hebben. Zo'n systeem is verlieslatend en het wielrennen zit op financieel vlak al in zo'n lastig vaarwater.

Israel Start-Up Nation

Een ietwat vreemde eend in de bijt op dat vlak is Israel Start-Up Nation. Zij hebben met Froome, Greipel, Dan Maetin, Impey, Woods en Vanmarcke enkele grote namen maar die renners zijn allemaal 31+. Die renners losweken zal iets minder kosten aangezien ze vaak al over hun piek zijn. Het duurste element van zo'n transfer zou het salaris van de renner zijn, aangezien je zijn palmares ook vaak moet betalen.