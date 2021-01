Nog meer pech: slachtoffer in veelbesproken crash in Ronde van Polen nu drie maanden out door ski-ongeval

Fabio Jakobsen was lang niet de enige die in die eerste rit in de Ronde van Polen hard ten val kwam. Eduard Prades bijvoorbeeld was eveneens betrokken bij die massale valpartijen. Nu heeft de Spanjaard opnieuw met pech te maken.

Prades was er gelukkig ook veel minder erg aan toe. Opvallend: Prades was vooral kritisch voor de organisatie van de Ronde van Polen na de valpartijen op die bewuste dag. Voor hem had Dylan Groenewegen geen schorsing opgelegd moeten krijgen.

Wat er ook van zij, het voorbije wielerseizoen is achter de rug en nu is het even tijd voor iets anders. In het geval van Prades betekent dat gaan skiën. Maar ook zo kan je jezelf ernstig bezeren, heeft Prades aan de lijve moeten ondervinden.

AL GEOPEREERD

Een ongeval bij het skiën houdt de wielrenner een tijdje aan de kant. Hij zal drie maanden niet kunnen koersen. Prades is inmiddels zelfs al onder het mes gegaan voor zijn dijbeenbreuk. Een start in mineur zo bij zijn nieuwe ploeg Nippo Delko. In 2020 reed Prades nog voor Movistar.