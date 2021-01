Stuyven relativeert dominantie Van Aert-Van der Poel: "Sagan ging ook 5x Ronde en 7x Roubaix winnen"

Na zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad gaat Jasper Stuyven voor opnieuw die stap extra. Dat wil zeggen: opnieuw een klassieker winnen. Het zijn ook wel die wedstrijden waar hij een Wout van Aert of Mathieu van der Poel kan tegenkomen.

De wedstrijd die in één adem met Jasper Stuyven genoemd wordt, is het WK in Leuven. "Ik denk dat ik de enige ben die het recht heeft om te zeggen dat het WK echt thuis is. Andere renners kunnen misschien zeggen dat het maar twintig of dertig kilometer van hun thuis vandaan is. Het ligt 150 meter van mijn ouderlijk huis."

PARCOURSKENNIS OP WK SLECHTS LICHT VOORDEEL

Uiteraard wil hij daar top zijn. "Het is een groot doel", bekent Stuyven. "Op het lokaal circuit ken ik elke bocht. Dat kan een voordeel zijn qua krachten sparen en opschuiven. Dat zullen eerder automatismen zijn, maar het is niet dat dat zo'n groot verschil zal maken."

In de klassiekers moet hij dus optornen tegen onder andere het duo Van Aert-Van der Poel. Ziet hij hen de volgende jaren de klassiekers domineren? "Dat is relatief. Van Sagan werd ook gezegd dat hij vijf maal de Ronde ging winnen en zeven keer Roubaix. Dat is ook niet gebeurd."

STREVEN NAAR NIVEAU VAN WOUT EN MATHIEU

Het is natuurlijk wel een uitdaging om hen de baas te kunnen. "Wout en Mathieu zijn renners die altijd de koers dragen en de druk hebben. Ze halen een niveau waar wij ook naar streven, maar je komt niet aan de start van de koers met de gedachte dat je niet kan winnen. De Omloop Het Nieuwsblad is nu mijn referentiepunt. Ik heb de lat wat hoger gelegd."