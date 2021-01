Allereerste wielerwedstrijd van het nieuwe seizoen op gang getrapt: Nieuw-Zeelander eerste leider

Het wielerseizoen 2021 is officieel begonnen op de weg. Vandaag stond de eerste etappe van de New Zealand Cycle Classic op het programma en de eerste overwinning was voor Regan Gough.

Vandaag is de New Zealand Cycle Classic op gang getrapt. Het gaat om een rittenwedstrijd met vijf etappes. De renners begonnen met een ploegentijdrit van zo'n 10 kilometer en de zege was daarin voor de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland. Wielerflits meldt dat Regan Gough als leider mag beginnen aan de tweede etappe van donderdag. In 2017 werd de Nieuw-Zeelander nog eerste op het nationaal kampioenschap tijdrijden bij de U23, maar het is nu de eerste keer dat hij een leiderstrui in een rittenwedstrijd mag aantrekken.