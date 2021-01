GP Marcel Kint bundelt de krachten met andere koers en krijgt plek in de Bingoal Cycling Cup

De GP Marcel Kint zal dit jaar nog altijd verreden worden onder dezelfde naam. Alleen zal het een grotere koers zijn dan voordien en is het ook één van de wedstrijden die deel uitmaken van de Bingoal Cycling Cup, oftewel de Beker van België.

Dat komt omdat de wedstrijd georganiseerd zal worden door de mensen die nu al achter de GP Marcel Kint stonden én door de Wielervereniging Bolderhof en Kortrijk Koerse. De GP Marcel Kint en Kortrijk Koerse slaan dus de handen in mekaar om een nog grotere koers te vormen. Beide verenigingen smelten samen tot één organisatie en één bestuur.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede stap voorwaarts is voor de GP Marcel Kint en het eerbetoon aan mijn grootvader", reageert Marniek Kint, kleinzoon van. Alexander Lemayeur, huidig voorzitter van Kortrijk Koerse, heeft het over een gedurfde en logische keuze. "Een grote stap voorwaarts in de sportieve rangschikking van ons koersgebeuren", noemt Lemayeur het.

SELECTIEVER PARCOURS

De GP Marcel Kint zal in 2021 starten in Zwevegem, met de nodige aandacht voor de ereburger in kwestie. De aankomst is gepland in Kortrijk, met aansluitend een groots evenement. Het parcours wordt ook een stukje selectiever. De renners moeten wellicht tweemaal over de Kluisberg en de Tiegemberg. Het is nu ook een 1.1-wedstrijd.