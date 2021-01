Voorbeschouwing: Kan iemand Wout van Aert volgen in Mol?

Twee weken voor het WK in Oostende wordt de Zilvermeercros in Mol gereden, een van de weinige losse crossen ten tijde van corona. Maar dat het zo dicht bij het WK gereden wordt, heeft zo zijn gevolgen voor het deelnemersveld.

Vorig seizoen werd er in Mol nog op 1 december gecrosst, maar alles is een beetje veranderd dit seizoen. De top drie was toen volledig Corendon-Circus (nu Alpecin-Fenix) met Mathieu van der Poel als primus.

De renners die niet op trainingskamp zijn en wel aan de start komen in Mol, zullen blij zijn dat ze nog eens het zandgevoel kunnen ervaren. Na het wegvallen van Zonhoven en Koksijde, werd er amper in het zand gecrosst dit seizoen en laat het WK in Oostende nu net een zandcross zijn.

Favorieten heren

Bij de heren is het niet lang zoeken naar een favoriet. Kersvers Belgisch kampioen Wout van Aert zal namelijk aan de start staan aan het Zilvermeer in Mol. Mathieu van der Poel, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock zitten op trainingskamp in Spanje en Toon Aerts start niet wegens een financieel geschil met de organisatie.

Wie dan wel mag hopen op een podiumplaats zijn Laurens Sweeck en Lars van der Haar; Voor Sweeck zou het goed zijn voor het vertrouwen richting WK om eens op een podium te eindigen.

Favorieten dames

Ook bij de dames geen wereldkampioene aan de start. Alvarado zal net als Sanne Cant, Worst en Kastelijn niet starten in Mol. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we dus een duel tussen Lucinda Brand en Denise Betsema, een voorbode voor het WK?