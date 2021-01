🎥 Deceuninck-Quick.Step bevestigt deelnames Alaphilippe in Provence en Omloop: "Sfeer van klassiekers opsnuiven"

Julian Alaphilippe had al aangekondigd dat hij zijn seizoen zou starten in de Ronde van de Provence en dit jaar ook de Omloop zou rijden. Dat wordt nu bevestigd door zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step, via een filmpje dat dinsdagochtend de wereld werd in gestuurd.

Alaphilippe is dus van 11 tot en met 14 februari te zien in de Ronde van de Provence. Het is zijn tweede deelname daar, nadat hij ook al eens meedeed in 2016. "Het is heel boeiend om mijn seizoen in Frankrijk te beginnen", zegt de wereldkampioen.

Later in het seizoen staat ook de Omloop Het Nieuwsblad op het programma. "Het wordt mijn eerste deelname aan de Omloop. Dat wordt weer een nieuwe ervaring om deze koers te ontdekken. Het zal goed zijn om de sfeer van de klassiekers opnieuw op te snuiven. Ik ga proberen om in goede vorm te steken in de Ronde van Vlaanderen."

Met welke ingesteldheid stapt Alaphilippe het wielerseizoen 2021 in? "Ik ga genieten van de regenboogtrui en zo veel mogelijk koersen proberen te winnen. Het zal misschien nog moeilijker zijn dan voordien. Het gaat een speciaal jaar voor mij worden."