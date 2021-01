Philippe Gilbert verlaat stage Lotto Soudal omdat hij op het punt staat om voor de derde keer vader te worden: "Was zo op voorhand al beslist"

Philippe Gilbert heeft de stage van Lotto-Soudal al verlaten. Niet omdat de Belg geblesseerd is, maar omdat hij op het punt staat om voor de derde keer vader te worden. Het is echter nog niet duidelijk voor wanneer het zal zijn.

Gilbert gaf meer uitleg in een interview met Sporza. "Het was al op voorhand afgesproken dat ik vroeger zou vertrekken. Het is een beetje zoals het verloop van een wielerwedstrijd, je weet nooit wanneer het zal gebeuren. Het is voor binnenkort", legde Gilbert uit.