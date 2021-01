Thomas De Gendt onder de indruk van ploegmaat: "Belooft veel goeds als hij dit kan aanhouden tot Milaan-Sanremo"

Lotto-Soudal is op stage in Spanje en daar deden ze een wattagetest. Thomas De Gendt heeft de hoogste watt/kilogram-waardes, maar de verrassende tweede plaats binnen de ploeg is voor Caleb Ewan.

Thomas De Gendt is 34 jaar oud, maar hij laat nog steeds mooie dingen zien. Zo trapte onze landgenoot op de stage van Lotto-Soudal de hoogste watt/kilogram-waardes. De tweede plaats was verrassender, want Caleb Ewan eindigde net achter De Gendt. Zo klopte de Australiër dus de andere klimmers binnen de ploeg met de wattagetest. "Het belooft veel goeds als hij dit kan aanhouden tot Milaan-Sanremo", legde De Gendt uit bij Sporza. "Hij klimt nu al beter dan vorig jaar in de Tour de France." Overwinningen in drie grote rondes Caleb Ewan heeft een opvallend doel voor ogen dit seizoen. Zo wil hij in alle grote rondes ritzeges pakken. Daarbij zal hij de hulp van De Gendt goed kunnen gebruiken, want normaal gezien rijdt onze landgenoot ook de drie grote rondes. "Ik wil er hem graag bij helpen", aldus De Gendt.