🎥 Bennett acteert in hilarisch reclamefilmpje: "Jij moet een vuile luier dragen" vs "Het is geen luier, het is voor comfort"

De acteur in kwestie komt aangereden op zo'n deelfiets, Bennett volledig in outfit van Deceuninck-Quick.Step op zijn Specialized-koersfiets. De tegenspeler van Bennett is duidelijk niet onder de indruk van zijn fiets en wielerkledij.

"Jij hebt een groene trui? Ik ook, via een loterij op Facebook", krijgt Bennett te horen. Ook zijn zadel kan op weinig complimenten rekenen. "Je moet een vuile luier dragen", klinkt het. Als Bennett genoeg heeft van de verwijten, rijdt hij stilletjes verder.

Bleeding cyclists! 🚴



Had to give that Sam Bennett fella a piece of my mind. Thinks he's great because he won a green jersey at Tour de France. 🥱

Do it on a #NOWTVdublinbikes and I'd be impressed! @Sammmy_Be @NOWTVIreland @GerTGWTC pic.twitter.com/XjPs4VOHYw